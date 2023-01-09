Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mahmut Yıldırım öncülüğünde park ve bahçeler ekipleri şehir genelinde adeta yenilik seferberliği başlattı. Adıyaman’da peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarına yoğunluk veren Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan da tam not aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın da yakından takip ettiği çalışmalar tüm mahallelerde kapsamlı bir şekilde gerçekleşiyor. Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ile şehir merkezi adeta modern görünüme kavuştu. Park ve Bahçeler Müdürlüğünde göreve başladığı günden bugüne önemli çalışmalara imza atan Müdür Mahmut Yıldırım ve ekibi çalışmalarıyla göz dolduruyor. Şehir genelinde 2022 yılında yapılan çalışmaların ardından yeni yıla da hızlı başlayan park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri, kente adeta ayrı bir hava kattı.

"Altınşehir yeni bir görünüm kazandı"

Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında sürdürülen çalışmalar Altınşehir Mahallesi'nde de hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Altınşehir Mahallesi'nde yapımına başlanan iki parkın bitimiyle birlikte Altınşehir Mahallesinin çehresi değişecek. Ekipler ayrıca Cumhuriyet Mahallesinde Cumhuriyet Park’a kavuşturmak için çalışmalarına hız verdi.

Bölgeye nefes aldıracak Altınşehir ve Milli Mücadele Parklarındaki çalışmaların devam ettiğini belirten yetkililer, "Adıyaman'ımızı geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Altınşehir Mahallesi'nde başlattığımız Altınşehir ve Milli mücadele Parklarındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Devam eden ve hayata geçireceğimiz yeni projelerle şehrin diğer noktaları gibi Altınşehir Mahallemizin de çehresini değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kavşaklar daha konforlu ve rahat oldu

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kavşaklarda düzeleme çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla şehir merkezindeki kavşaklarda düzenlemeye gitti. Özellikle Organize Sanayi Kavşağı, flamingo yolu, 1. Çevre yolu, 2. Çevre yolu ve Haydar Efendi Caddesinde peyzaj çalışmalarına ağırlık veren ekipler, çalışmalarını hızlandırdı.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren yetkililerimiz, daha önce çiçeklerle donatılan kavşakların artık süs taşlarıyla yenilendiğini dile getirerek, çevre düzenleme çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini ifade etti.

Özellikle çalışmaları tamamlanan OSB kavşağının son halini çok beğendiklerini söyleyen vatandaşlar da gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarıyla şehrin daha da renkli ve güzel bir görünüme kavuştuğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

"Parklar yenilendi, ağaçlar şehirde toprakla buluştu"

Ekipler, şehir genelinde ağaçlandırma çalışmalarına da hız verdi. 2022 yılında başlatılan ağaçlandırma çalışmalarına yeni yılda da devam eden ekipler, 5 bin ağacı toprakla buluşturacak. Organize Sanayi Bölgesi yolundaki refüjde ağaç dikimi ve peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Budama çalışmalarını tamamlayan ekipler, yeni yılda cadde ve sokakları ağaçlarla yemyeşil bir hale getirme hedefinde. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 'daha yeşil bir Adıyaman' çalışmaları kapsamında şehir genelinde yapılan ağaçlandırma ve bakım çalışmalarında özellikle gövdeli ağaçların dikimi dikkat çekiyor.

Adıyaman şehir merkezinde vatandaşların uğrak yeri haline gelen Demokrasi Parkı baştan aşağıya yenilendi. Son olarak oturma gruplarının montajının tamamlanmasıyla birlikte Demokrasi Parkı yeniden vatandaşların hizmetine açıldı