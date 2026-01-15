Geçtiğimiz yılın Ocak ayında başlayan ve tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı. Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden Malatya istikametine doğru yürüyerek ayrılan Nuriye Parmaksız, o tarihten bu yana adeta sır oldu.

Baraj Kapakları Açıldı, Şehir Afişlerle Donatıldı

Kaybolduğu ilk günlerden itibaren AFAD, Jandarma, Emniyet ve gönüllü ekiplerden oluşan 150'yi aşkın personel bölgeyi didik didik aradı. Göksu Nehri'ne düşme ihtimali üzerine HES Barajı'nın kapakları kontrollü olarak açılarak su seviyesi düşürüldü, su altı arama ekipleri nehir yatağını taradı. Havadan İHA ve dron destekli, karadan ise kadavra köpeklerinin katıldığı geniş çaplı operasyonlara rağmen Nuriye Hanım'a dair tek bir ipucuna rastlanmadı.

'Tansiyon Hastasıydı, Endişeliyiz'

Ailesi, 65 yaşındaki Parmaksız'ın kronik tansiyon hastası olduğunu ve sürekli ilaç kullanması gerektiğini belirterek sağlık durumundan endişe ettiğini dile getirdi.

İhbarlar sonuçsuz kaldı

Nuriye Parmmaksız'ı arama çalışmaları kapsamında geçen bir yıllık süreçte Adıyaman ve çevre illerin dört bir yanına fotoğraflı afişler asıldı ancak gelen ihbarların tamamı sonuçsuz kaldı

