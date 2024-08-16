Ali Haluk Karakuş kimdir?

Ali Haluk Karakuş 2013 yılında Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü-4.Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 3.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

Ali Haluk Karakuş,1973 yılında İstanbul’da doğmuş, Haziran 1995’de Polis Akademisi Başkanlığı’ndan mezun olarak Temmuz 1995’de İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nda görev başladı. 2000-2004 yılları arasında Siirt İlinde görev yaptıktan sonra Kırklareli’ne atanan Ali Haluk Karakuş, 2017 yılına kadar burada görev yaptı. Önce Lüleburgaz Emniyet Müdürü olarak atanan Karakuş, daha sonrasında Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevini devraldı. 2017’de Ali Haluk Karakuş 2. Sınıf Emniyet Müdürü olarak Trabzon’a atandı.

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Karakuş’u İstihbarattan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak yanına aldı. Polis Başmüfettişi olan Karakuş, son olarak 16 Ağustos kararları ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Karakuş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak : PHA