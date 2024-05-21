Adıyaman Valiliği toplantı salonunda deprem sonrası eğitimle ilgili konular Vali Osman Varol başkanlığında masaya yatırıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve birim sorumlular tarafından eğitim alanlarında yapılan çalışmalar, eksiksiz bir şekilde sağlanması için yapılacak okul binalarının belirlendiği alanlarla ilgili çalışmaların değerlendirildiği masaya yatırıldı.

Toplantıda değerlendirmede bulunan Vali Varol,"Depremin yıktığı şehrimizi bir an önce ayağa kaldırmanın, eğitim ve sosyal alanlarıyla yeniden eski canlılığına kavuşturmanın gayretiyle çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."dedi.



Kaynak : PHA