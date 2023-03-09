Mahalle mahalle sokak sokak bölünen Adıyaman kent merkezinde 547 yaya polis devriye geziyor. Bunun yanında 78 motorize ekip ve 41 de Yunus timi bulunuyor. Tüm bunların üzerinde İHA’lar ile havadan denetlenen Adıyaman’da kuş uçurtulmuyor.

Adıyaman'da depremin ardından aslında tüm personeliyle bir depremzede konumunda olan İl Emniyet müdürlüğü ekipleri deprem anından itibaren gerekli tedbirleri hızla aldı.

Bunun yanında Asayiş Daire Başkanlığı Adıyaman ilinde meydana gelen veya gelebilecek hırsızlık ve yağma suçlarının önlenmesi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla merkezden görevlendirmelerin yanı sıra ülke genelinde görevlendirilen personelle birlikte çalışmalara başlanıldı.

Bu kapsamda 547 personel ile yaya devriye şeklinde, 78 motorize ekip ve 41 motorize Yunus ekipleriyle şehrin her alanında özellikle yağma olaylarına karşı gerekli asayiş tedbirleri alındı.

Ayrıca Havacılık Daire Başkanlığına bağlı insansız hava araçları (İHA) ile şehirde şüpheli olarak tespit edilen araçların takibi yapılıp ekipler marifetiyle gerekli kontroller yapılıyor.

İHA tespit etti 2 şüpheli yakalandı

Bunun yanı sıra yine Asayiş Daire Başkanlığınca merkezde oluşturulan özel ekip marifetiyle şehre giren şüpheli şahıslar ve araçların tespit edilerek gerekli işlemlerin ve kontrollerin yapılması için merkezde ortak çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde İHA bir kamyonetin şüpheli hal ve hareketlerini görünce hemen aşağıdaki ekiplere bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri hırsızlık şüphelisi 2 kişiyi gözaltına aldı.

Adıyaman'a dışardan gelip çadır kuran yok

Adıyaman Asayişiyle sosyal medya ve vatandaşların kendi aralarında konuştuğu 'dışardan Roman vatandaşlar ya da yabancı insanlar gelip çadır kurdu, evimizi yağmalayacak' iddialarının da doğru olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman merkezde dışardan gelip yerleşen tek bir çadır dahi bulunmuyor. Ayrıca çadırlarda kalanların kimler olduğu daha önce neredeydi hepsi tek tek kayıt altına alınıyor.



Kaynak : PHA