Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilin içerisinde yer alan Adıyaman'da da birçok bina yıkıldı. Kente dünyadan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden arama-kurtarma çalışmaları için ekipler geldi. Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) gelen madenciler, onlarca depremzedeyi enkazın altından çıkardı. Bir grup madenci kentten ayrılırken, video çekerek veda etti. Ekip şeflerinden olan Selçuk Uzunöz, "Haklarınızı helal edin. TTK ekibi olarak geri dönüyoruz. Bizden yana hakkımız sonuna kadar helaldir, siz de helal edin" dedi.

Madende kullandıkları 'domuz damı' tekniği ile enkazlarda metrelerce aşağıya inerek hayatta kalan depremzedeleri kurtaran TTK madencileri zorlu şartlar altında mücadele verdi. Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmalarına katılan ve konakladıkları okula da not bırakan madenciler, "Kömür için değil. Ömür için geldik. Hakkınızı helal edin' diye not yazdı.



Kaynak : PHA