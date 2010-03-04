Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMANda, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı Tıp Fakültesi Hastanesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Bünyamin Deveci yönetimindeki 47 AR 980 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun karşı yönüne geçti. Devecinin kullandığı otomobil, karşıdan gelen Yüksel Kalkan yönetimindeki 60 HV 878 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı fark etmeyen Kadir Göksu da yönetimindeki 02 KC 699 plakalı otomobille, kaza yapan araçlara çarptı. 3 otomobilin karıştığı kazada Kadir ve Pınar Göksu ile Hazal Keklikçi yaralandı. Kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen yaralılar, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



MA (HK/AAA) (FOTOĞRAFLI)

Editör: Adıyaman Haber