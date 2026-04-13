Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, muhtar evlerinin vatandaşın kamu hizmetine ilk başvuru noktalarından biri olduğunu belirterek, afet lojistik odasının mahalle ölçeğinde hızlı müdahale sağlayacağını söyledi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Yeşilyurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan muhtar evi ile afet lojistik odasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Açılışta konuşan Başkan Tutdere, 'Muhtarlar yerel yönetimin önemli bir parçası. Mahallelerin ihtiyaçlarını muhtarlarımızla birlikte tespit ediyor, yine birlikte çözüyoruz' dedi.

Muhtarlıkların vatandaşın kamu hizmetine ilk başvuru noktalarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, 'Bu nedenle muhtar evlerinin fiziki koşullarına özel önem veriyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak bugüne kadar 11 muhtar evini hizmete açtık' ifadelerini kullandı.

Afet lojistik odasının önemine de değinen Başkan Tutdere, 'Muhtar evimizin yanında açılan lojistik oda, olası afetlere karşı mahalle ölçeğinde hızlı ve etkili müdahale imkanı sağlayacak' diye konuştu.

Toplanma ve Barınma Alanı Olarak Kullanılacak

Lojistik odada birçok ekipmanın hazır bulundurulacağını kaydeden Başkan Tutdere, 'Jeneratörden demir kesme ekipmanlarına, ilk yardım malzemelerinden acil müdahale araçlarına kadar birçok malzeme burada hazır olacak. Olası bir felaket anında mahallelimiz ilk müdahaleyi kendi mahallesinde yapabilecek' dedi.

Kompleksin aynı zamanda afet anlarında toplanma ve geçici barınma alanı olarak kullanılacağını belirten Başkan Tutdere, 'Bu yapıları yüksek dayanıklılıkla ve afetlere dirençli şekilde inşa ettik' ifadelerine yer verdi.

Başkan Tutdere'ye Teşekkür Mesajı

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Demiralp ile mahalle sakinleri de konuşmalarında mahalleye kazandırılan hizmetlerden dolayı Başkan Tutdere ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak : PERRE