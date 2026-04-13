Adıyaman Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır başta olmak üzere parti yönetimi, il genel meclisi üyeleri, belediye meclis üyeleri, ilçe ve belde teşkilatları ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Ekrem Çadır, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Davamıza gönül vermiş kıymetli teşkilat mensuplarımızla birlikte İl Danışma Meclisi Toplantımızı coşku ve yüksek katılımla gerçekleştirdik' ifadelerini kullandı.

Çadır, ana kademe yönetimi, il genel meclisi başkanlığı ve üyeleri, belediye meclis üyeleri ile ilçe ve belde teşkilatlarının yanı sıra mahalle ve köy temsilcileriyle verimli istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Katılım sağlayan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Çadır, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.