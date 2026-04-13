Adıyaman'da il genelinde yürütülen kamu hizmetleri ve yatırımların değerlendirildiği Haftalık Koordinasyon Toplantısı, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Valilikte düzenlenen toplantıya vali yardımcılarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, AFAD, TOKİ ve Emlak Konut yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Adıyaman merkez ile ilçe ve köylerde yapımı tamamlanarak vatandaşların yerleşimine açılan kalıcı deprem konutlarının teslim süreçleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Konut bölgelerindeki alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki mevcut durum masaya yatırılırken, vatandaşların güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına en kısa sürede kavuşması için atılacak adımlar görüşüldü.

Sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, devam eden ve planlanan sağlık yatırımları ile eğitim alanındaki çalışmalar da toplantının ana gündem başlıkları arasında yer aldı. İlde sunulan hizmetlerin güçlendirilmesi ve kalite standardının yükseltilmesine yönelik yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu.

Ayrıca kamu hizmetlerinde yaşanan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine ilişkin çözüm önerileri değerlendirilerek önümüzdeki dönemin yol haritası oluşturuldu.

Toplantıda, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

