Adıyaman'da sürücüler haftanın ilk gününe değişmeyen pompa fiyatlarıyla başladı. Kent genelinde akaryakıt istasyonlarının tabelalarında herhangi bir güncelleme görülmezken, fiyatlar mevcut seviyesini korudu.

Adıyaman güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 64,78 TL

Motorin: 78,87 TL

LPG: 35,44 TL

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 14 Nisan Salı günü gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 4,35 TL indirim beklentisi bulunuyor. Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde Adıyaman'da motorin fiyatının yeniden aşağı yönlü güncellenmesi öngörülüyor.

Bazı büyük illerde ise güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa:

Benzin: 62,63 TL

Motorin: 76,56 TL

LPG: 34,99 TL

Ankara:

Benzin: 63,61 TL

Motorin: 77,69 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir:

Benzin: 63,88 TL

Motorin: 77,97 TL

LPG: 34,79 TL

Bu gece beklenen indirimin ardından özellikle motorin grubunda tabelaların yeniden değişmesi bekleniyor. Araç sahipleri ise güncellemenin pompaya nasıl yansıyacağını yakından takip ediyor.

Kaynak : PERRE