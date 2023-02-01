Kâhta ilçesinde 5 tane piyasa değeri tahminen 10 bin TL olan bakır çubuk çalındı. Bakır çubuk hırsızlığı üzerine Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda neticesinde 5 tane bakır çubuğu B.İ. ve G.S. isimli şüphelilerin çaldıkları tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan şüpheliler çaldıkları bakır kablo ve çubukları hurdacıya sattıklarını itiraf ettiler. Jandarma ekipler hurdacıya satılan kablolara el koydu ve şüphelilerin ise işlemleri devam ettiği öğrenildi.