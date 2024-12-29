Valilikten yapılan açıklamada, bazı ilçelerde yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görüleceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adıyaman merkez ile Gölbaşı, Tut , Çelikhan ve Besni ilçelerimizde yağışların kuvvetli olacağı ve Kuvvetli yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Kaynak : PHA