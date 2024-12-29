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Bakanlık, paylaşımında, "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" mesajını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyon bölgelerindeki son faaliyete ilişkin paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye ’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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