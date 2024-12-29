Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyon bölgelerindeki son faaliyete ilişkin paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık, paylaşımında, "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" mesajını verdi.
ANKARA (İGFA)
Kaynak: igf