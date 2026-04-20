Adıyaman'da il genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği Haftalık Koordinasyon Toplantısı, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Vali yardımcılarının yanı sıra ilgili kurum müdürleri ile TOKİ ve Emlak Konut yetkililerinin katıldığı toplantıda, ilin öncelikli gündem başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda, merkez, ilçe ve köylerde yapımı tamamlanarak vatandaşların yerleşimine açılan kalıcı deprem konutlarının teslim süreçleri, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki mevcut durum ayrıntılı olarak değerlendirildi. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına en kısa sürede kavuşması için atılacak adımlar istişare edildi.

Öte yandan il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, devam eden ve planlanan sağlık yatırımları ile eğitim alanındaki çalışmalar da gündeme alındı. Hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, kamu hizmetlerinde yaşanan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine yönelik çözüm önerileri ele alınarak, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası oluşturuldu.

Vali Varol, ilin ihtiyaçlarının yakından takip edildiğini belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

