Adıyaman genelindeki okullarda 23 Nisan haftası, 'Al Bayrak' ruhuyla düzenlenen etkinliklerle başladı. Haftanın ilk gününde öğrenciler ellerinde ay-yıldızlı Türk bayraklarıyla okullara gelerek anlamlı bir birlik ve beraberlik tablosu oluşturdu. 'Bir bayrak, bir millet, tek yürek eğitim' sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, 'Al Bayrak' şarkısı ve Türk bayraklarıyla okul bahçelerini adeta bayraklarla donattı.

Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu, TOBB Yavuz Selim Ortaokulu ve Kaşköy Ortaokulu başta olmak üzere birçok okulda öğrenciler bayraklarla etkinliklere katıldı. Programlarda, Yusuf Tekin'in, 'okullarımızda umudu ve kardeşliği yeniden yeşertiyoruz' ifadelerine yer verildi.

Etkinlikte, okulların sadece eğitim verilen yerler değil, aynı zamanda umudun yeniden filizlendiği ve kardeşliğin güç kazandığı alanlar olduğu vurgulandı.

Borsa İstanbul İlkokulu'nda düzenlenen bayrak törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun katıldı. Program, dualar ve Fatiha-i Şerif ile başladı. Ardından İstiklâl Marşı okundu.

Program kapsamında öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, Maarif ailesine başsağlığı dileklerini ilettiğini ifade etti. Daha sonra sınıfları ziyaret eden Tosun, öğrencilerle sohbet ederek, 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.

