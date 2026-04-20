Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Ünlü sürücü Birkan Polat Adıyaman'da yapılacak olan Festifale katılacak.

Adıyaman Valiliği, 15-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Beşpınar Marina'da düzenlenecek Adıyaman MotoFest kapsamında motosiklet gösterisi gerçekleştirileceğini duyurdu.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, profesyonel motosiklet sürücüsü Birkan Polat, festival süresince performans sergileyecek. Gösteride yüksek hız, teknik sürüş becerileri ve çeşitli akrobasi hareketlerinin yer alacağı bildirildi.

Adıyaman Beşpınar Marina'da yapılacak etkinliğin üç gün boyunca devam edeceği, ziyaretçilere açık olacağı ve festival programı kapsamında farklı aktivitelerin de düzenleneceği ifade edildi.

