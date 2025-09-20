Adıyaman’da güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ve Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı narkotik timleri tarafından 20 Eylül 2025’te gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı kenevir ekimine büyük bir darbe indirildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda;

66 kök kenevir bitkisi,

745 gram kubar esrar,

1 gram kenevir tohumu,

Uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Yetkililer, Adıyaman genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgularken, vatandaşların da şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmesi çağrısında bulundu.

👉 Kahta’da son dönemde art arda yapılan operasyonlar, bölgedeki uyuşturucu trafiğine göz açtırılmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Haber: Mehmet Elçi