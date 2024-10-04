Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda adreslerde yapılan aramada 342,152 gram esrar maddesi, 10.52 gram kubar maddesi, 5 kenevir bitkisi, 1 öğütücü, 6.60 gram kenevir tohumu maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucudan elde edilen 20 bin TL para ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken, M.N.S, Ö.U, M.A, G.A ve Y.T., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Kaynak : PHA