Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında 10 farklı adrese operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 25,47 gr metaamefetamin, 2,99 gr Esrar Maddesi ve 612,52 gr sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA