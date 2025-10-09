Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kahta ilçesinde 2, Merkez ilçede ise 1 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirlen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ⁠750 gram toz esrar, 6 kilogram kubar esrar, 180 gram sentetik kannabinoid, ⁠300 gram bonzai hammaddesi, 28 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Adreslerde ele geçirilen uyuşturucularla birlikte gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PERRE