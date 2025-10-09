Bunlar da ilginizi çekebilir

Şüpheliler, ele geçirilen düzeneklerle birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sınavda şüpheli hareketlerde bulunan A.Ç., A.B., A.B. ve S.A. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; 2 düğme şeklinde kamera, 1 kredi kartı görünümlü sim kart okuyucu, 4 mobil GSM hattı ve 4 kulak içi gizli kulaklık ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazartesi günü yapılan motorlu taşıt sürücü kursiyer sınavında denetim gerçekleştirdi.

