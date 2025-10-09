Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediyenin öz kaynaklarıyla 54 yeni aracı belediye filosuna kazandırdıklarını açıkladı.

Göreve geldiği günden bu yana kiralık araç dönemine son veren Başkan Tutdere, yeni araçları Adıyaman halkına tanıttı. Adıyaman Belediyesi, öz sermayesiyle çöp kamyonları, süpürge araçları, arazöz, konteyner yıkama araçları, kepçeler, kamyonlar, ibadethane yıkama ve pikap araçlarını bünyesine dahil etti.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yeni araç filosuna ilişkin yaptığı açıklamada mali disiplin ve tasarruf politikaları sayesinde bu yatırımı gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

'31 Mart seçimlerinden önce belediyemizin çöp toplama ve temizlik hizmetleri tamamen ihale yoluyla yürütülüyordu. Göreve geldiğimizde bu sistemi sona erdirdik. Artık bu hizmetleri kendi araçlarımız ve kendi personelimizle yürütüyoruz. Bu sayede hem israfın önüne geçtik hem de belediyemizin kaynaklarını halkımız için daha verimli kullanmaya başladık.'

'Kiralık Araç Dönemine Son Verdik'

'Göreve geldiğimizde temizlik işlerimizde 50'den fazla kiralık araç vardı. Kiralık araç dönemine son verdik. Kendi bütçemizle, kendi imkânlarımızla 54 aracı filomuza kattık. Artık işlerimizi personelimizle, kendi araçlarımızla yapıyoruz.'

'Depremin yarattığı zorlu koşullara rağmen mali disipline uyarak araç filosuna 54 yeni araç katan Adıyaman Belediyesi, bugün halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyor. Her alanda, bütün birimlerimizin imkân ve kapasitelerini artırarak hizmet üretmeye devam edeceğiz. Yeni araçlarımız Adıyaman'ımıza ve halkımıza hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE