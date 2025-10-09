Adıyaman’da sağlık alanında son yıllarda önemli yatırımlar yapılırken, vatandaşlar şimdi de insani bir ihtiyacı gündeme taşıyor. Yeni yapılan Devlet Hastanesi ve 400 yataklı ek hastane binası hizmete girerken, hasta yakınları için barınma imkânı talebi kamuoyunda giderek güç kazanıyor.

Vatandaşlar, özellikle çevre ilçelerden veya köylerden gelen hasta yakınlarının yaşadığı konaklama sıkıntısına dikkat çekerek, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep gibi illerde uygulanan “hasta yakını konukevi” modelinin Adıyaman’da da hayata geçirilmesini istiyor.

Bu uygulamalarda, evi uzak olan ya da maddi durumu yetersiz hasta yakınları, cüz’i bir ücret karşılığında konaklayabiliyor; sabahları ise sıcak bir çorba ve kahvaltı imkânı bulabiliyor. Vatandaşlar, bu örneklerin Adıyaman’da da uygulanmasının, hem hastane hizmetlerini tamamlayıcı bir adım olacağını hem de kentin sosyal duyarlılığına büyük katkı sağlayacağını belirtiyor.

Öneri, özellikle deprem sonrası barınma sorunlarının hâlâ tam çözülemediği Adıyaman’da, “sağlıkta vicdanlı bir adım” olarak değerlendiriliyor.

Kentteki birçok sivil toplum kuruluşu, yerel yönetimler ve hayırseverler de bu fikre destek verebilecek durumda.

Adıyamanlılar, yetkililere seslenerek şu çağrıyı yineliyor:

“Hastane yaptık, doktor var, cihaz var… Şimdi sıra insana dokunmakta! Hasta yakınlarını da düşünelim.”

Mehmet ELÇİ