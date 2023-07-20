Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 307 şüphelinin sorgulaması 84 aracın ise araması yapıldı. Uygulamada yapılan aramada 35,32 gram sentetik kannabinoid ve 3,40 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu muhafaza altına alınırken polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 şüpheli sorgulamaların ardından çıkartıldıkları maskemce 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA