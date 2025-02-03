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M.C.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 336 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK 188) suçu kapsamında bir şüpheli yakalandı.

Adıyaman'da 6 Şubat günü eğitime ara verilecek ve kamu ersoneli izinli sayılacak

Adıyaman'da 6 Şubat günü eğitime ara verilecek ve kamu ersoneli izinli sayılacak

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