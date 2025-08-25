129 şüpheliye işlem yapıldı

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yürütülen operasyon ve denetimlerde toplam 129 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi. Bunlardan 110’u hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi (kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak) kapsamında işlem yapılırken, 19 şüpheli hakkında ise TCK 188. madde (uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti) kapsamında işlem yapıldı.

TCK 188 kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen uyuşturucu ve suç unsurları

Yapılan çalışmalar sonucunda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi. Bunlar arasında şunlar yer aldı:

152,63 gram sentetik kannabinoid ham maddesi

246,63 gram metamfetamin

19 bin 390 adet sentetik ecza hap

299,47 gram tütüne enjekte edilmiş sentetik kannabinoid

10,92 gram esrar

120,46 gram skunk

59,54 gram uyuşturucu madde çözeltisinde kullanılan madde

2 adet extacy hap

2 adet uyuşturucu kullanma aparatı

5 adet tabanca

30 adet captagon hap

Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplum sağlığını, huzurunu ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu ve diğer suçlarla mücadelemiz, vatandaşlarımızın desteğiyle kararlılıkla devam edecektir”

