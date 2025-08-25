129 şüpheliye işlem yapıldı
Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yürütülen operasyon ve denetimlerde toplam 129 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi. Bunlardan 110’u hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi (kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak) kapsamında işlem yapılırken, 19 şüpheli hakkında ise TCK 188. madde (uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti) kapsamında işlem yapıldı.
TCK 188 kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ele geçirilen uyuşturucu ve suç unsurları
Yapılan çalışmalar sonucunda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi. Bunlar arasında şunlar yer aldı:
152,63 gram sentetik kannabinoid ham maddesi
246,63 gram metamfetamin
19 bin 390 adet sentetik ecza hap
299,47 gram tütüne enjekte edilmiş sentetik kannabinoid
10,92 gram esrar
120,46 gram skunk
59,54 gram uyuşturucu madde çözeltisinde kullanılan madde
2 adet extacy hap
2 adet uyuşturucu kullanma aparatı
5 adet tabanca
30 adet captagon hap
Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Toplum sağlığını, huzurunu ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu ve diğer suçlarla mücadelemiz, vatandaşlarımızın desteğiyle kararlılıkla devam edecektir”
Kaynak : PHA