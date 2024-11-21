"Polis Güvenliği Sağladı, Sağlık Ekipleri Müdahale Etti"
Baygın halde bulunan gence, olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak sağlık görevlilerinin müdahalesini kolaylaştırdı.
Müdahalenin ardından genç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri, gencin durumunun stabil olduğunu açıkladı.
"Soruşturma Başlatıldı"
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Mahalle sakinleri, bölgede artan uyuşturucu kullanımına dikkat çekerek yetkililerden daha fazla önlem alınmasını talep etti.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss