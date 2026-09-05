Adıyaman Belediyesi, vatandaşların acılı günlerinde taziyelerini daha uygun koşullarda kabul edebilmelerine imkan sağlamak amacıyla kent genelindeki taziye evi yatırımlarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi'nde sona yaklaşıldı.

Hayırsever iş insanı Osman Aslan'ın katkılarıyla kente kazandırılan tesisin iç ve dış donanımına ilişkin çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

SON DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Taziye evinin bina içerisindeki halı serimi ve mobilya montajı tamamlanırken bahçedeki ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemeleri devam ediyor.

Tesisin aydınlatma sistemlerine yönelik çalışmalar da belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor. Son düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi vatandaşların hizmetine açılacak.

KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN AYRI SALONLAR

Bin 800 metrekarelik arsa üzerine bodrum kat dahil üç katlı olarak inşa edilen taziye evi, toplam 750 metrekare kapalı kullanım alanına sahip.

Her biri 250 metrekareden oluşan katların bodrum bölümünde yemekhane, zemin katında erkek taziye salonu, birinci katında ise kadın taziye salonu bulunuyor.

Tesiste ayrıca taziye sahipleri ile vatandaşların kullanımına sunulacak bir çay ocağı da yer alıyor.

TAZİYE EVİ SAYISI 24'E ULAŞACAK

Adıyaman Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan mahallelere yeni taziye evleri kazandırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapımı devam eden ve proje aşamasında bulunan beş yeni taziye evinin tamamlanmasıyla kent genelindeki taziye evi sayısının 24'e ulaşması hedefleniyor.

Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi'nin de son çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

Kaynak : PERRE