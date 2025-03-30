İlk kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Besni karayolu Tetirli köyü yakınlarında meydana geldi.

Ziya Gök idaresindeki 27 HZ 224 plakalı otomobil, Kadir Aksu idaresindeki 27 AUB 263 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki otomobil sürücüsü ile otomobillerde bulunan 11 kişi yaralandı.

İkinci kaza, Gölbaşı ilçesi Çelik köyü rampasında meydana geldi. Adıyaman yönünde ilerleyen Abubekir Y. yönetimindeki 31 LF 127 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Üçüncü kaza, Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde Kahta ilçesi yönüne ilerleyen Emin D., idaresindeki 34 COA 407 plakalı hafif ticari araç ile Ceylan Ç., idaresindeki 41 ALH 105 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Üç kazada yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA