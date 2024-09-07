Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan 2194. Sokak’ta, deprem sonrası konulan ana trafoda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı, ancak olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

İtfaiye ve AKEDAŞ Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayın ardından bölgedeki elektrik sağlayıcısı AKEDAŞ, trafodaki sorunu gidermek için çalışmalarını başlattı. Trafo patlamasının ana nedeninin, depremde hasar gören eski ana trafo yerine geçici olarak konulan trafonun arızalanması olduğu belirtildi.

Elektrik Kesintisi Yaşanıyor

Yaşanan patlama ve yangın sebebiyle Yeşilyurt Mahallesi ve çevresine elektrik verilemiyor. AKEDAŞ yetkilileri, sorunun en kısa sürede giderilmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.

Kaynak : PHA