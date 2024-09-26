Yoğun trafik nedeniyle gerçekleşen kazada, 02 ADV 389 plakalı kamyonet, 07 CVC 13 plakalı Honda marka araca çarptı.

Polis Ekipleri Olay Yerinde

Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli incelemeleri yaparak kazaya dair tutanak tuttu. Edinilen bilgilere göre, kazada herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Araçlarda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kazanın yoğun trafikte dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : PHA