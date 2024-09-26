"Polis ve Sağlık Ekipleri Hızla Müdahale Etti"

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, motorsiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Polis Soruşturma Başlattı"

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, aracın kapısının kontrolsüz bir şekilde açılması ve motorsikletin bu sırada çarpması sonucu kazanın meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, yol güvenliği ve sürücü dikkatinin bu tür kazaları önlemek adına hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Kaza sonucu yaralanan motorsiklet sürücüsünün sağlık durumu hakkında hastaneden yapılacak açıklama bekleniyor.

Kaynak : PHA