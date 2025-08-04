Adıyaman Müzeyyen Karahan Taziye Evi'nde Sıcaktan Bunalan Halk Yetkililerden Yardım Bekliyor

Adıyaman’da yaz sıcaklarının etkisini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde, taziye evlerinde yaşanan klima sorunları vatandaşları çileden çıkarıyor. Özellikle Müzeyyen Karahan Taziye Evi’nde hem erkek hem kadın bölümlerinde yetersiz klima nedeniyle taziyeye gelenler adeta sıcakta kavruluyor.

Vatandaşlar, uzun saatler boyunca bir klima ile serinlemeye çalışırken nefes almanın bile zorlaştığını belirtiyor. Taziyeye gelenler sıcaktan bunaldıklarını, yaşlı ve hasta yakınlarının ise bu ortamda daha da zorlandığını ifade ediyor.

Taziye sahipleri ve mahalle sakinleri, defalarca dile getirmelerine rağmen herhangi bir çözümün üretilmediğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu:

“Acımız var, bir de sıcaktan perişan oluyoruz! Lütfen bu ihmale bir son verin!”

Halk, sadece Müzeyyen Karahan Taziye Evi değil, diğer taziye evlerinde de benzer sıkıntıların yaşandığını söylüyor. Adıyaman’ın kavurucu sıcağında vatandaşların acısını yaşadığı bir ortamda serinlemek bir lüks değil, ihtiyaç.

Yetkililerin bir an önce harekete geçmesi ve taziye evlerindeki klima yetersizliği sorununa çözüm bulması bekleniyor.