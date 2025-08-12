Kaza, Tut-Adıyaman kara yolunun 8. kilometresindeki Ağbelin Tepesi’nde gerçekleşti. Kilis’ten Adıyaman’ın Tut ilçesine Antepfıstığı toplamaya gelen tarım işçilerini taşıyan 79 AAF 095 plakalı minibüs, iddiaya göre freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Önce şarampole devrilen minibüs, ardından yan yatarak durabildi.



Araçta bulunan 23 kişiden 19’u, kazada çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman’daki hastanelere kaldırıldı.



Kaza yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi de yönlendirildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye personeli de araçta sıkışan yaralıların kurtarılmasına yardımcı oldu.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

