Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, 6 Şubat depremlerinde yıkılan tarihi Ulu Camii ile Kap Camii'nde devam eden yeniden inşa çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Adıyaman'ın önemli tarihi ve manevi yapılarından Ulu Camii ile Kap Camii'nin yeniden inşası sürüyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeler kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi eserlerin aslına uygun şekilde ayağa kaldırılması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, yüklenici firma ve ilgili kurum yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı. İncelemeler sırasında çalışmaların ilerleyişi, proje detayları ve tamamlanma süreci değerlendirildi.

Adıyaman'ın tarihi ve kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Vali Küçük, 'Tarihi ve manevi izlerini günümüze taşıyan bu kıymetli eserlerin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyoruz' diye konuştu.