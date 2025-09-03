Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen 4 şüpheli şahıs Merkez İlçe Büyükkavaklı Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; (2) adet Hitit dönemine ait heykel, (12) adet tarihi obje, (83) adet sikke ve (1) adet tabanca ele geçirilerek el konuldu. Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlem başlatılmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Kaynak : PHA