Alınan bilgiye göre; olay Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Sıdıka V., idaresindeki 02 ADC 346 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi takla attı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.