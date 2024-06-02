Mutena Dergisi ve 7Renk Festivalleri tarafından organize edilen Tahta Çanak adlı oyun Adıyamanda oynandı. Usta oyuncu Selahattin Taşdöğen başta olmak üzere, Mine Lal, Belma Mamati, Yaşar Şengül, Ayşe Çınar ve Hakverdi Biber’in rol aldığı oyun Adıyamanlılar ile buluştu. TPAO Konferans Salonunda oynanan iki perdelik tiyatro oyunu için salonu tamamen dolduran izleyicilerden tam not aldı. Zaman zaman duygulandıran, kimi zaman kahkahalara boğan replikleri ile seyircileri duygu karmaşasının yanı sıra aile bağları ile ilgili ders niteliğinde bir oyun sergilendi. Kaybolan değerlerimizden birisi olan büyüklere saygıyı ve sakarlıklarından bıktıkları babalarını huzur evine göndermek isteyen aileyi konu alan Tahta Çanak adlı oyunu, Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan’da izleyenler arasındaydı. Organizasyonu gerçekleştiren Mutena Dergisi imtiyaz sahibi Murat Kayış; “ Adıyaman halkının bu tür Kültür Etkinliklerine, bu tür sosyal etkinliklere olan ihtiyacı şuan oldukça fazla. Bizler Mutena Dergisi ve 7Renk Festivalleri işbirliğinde bu organizasyonu gerçekleştirdik. Bütün izleyicilere iyi seyirler diliyorum. Bu tür etkinliklerin devamı gelecek.” İfadelerini kullandı.

Kaynak : PHA