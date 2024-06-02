Alınan bilgilere göre olay Adıyaman’ın Kuyulu (Turuş) Köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde traktör römorkunun lastiğini tamir etmek isteyen Mazhar K., tamir esnasında lastiğin patlamasıyla aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Tamir esnasında olay yerinde bulunan Muhammet Şükrü A. ise olayda hafif yaralar alarak kurtuldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken olayla ilgili Jandarma ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Kaynak : PHA