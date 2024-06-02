Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liseye Geçiş sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınavlarının ilk oturumu başladı. Türkiye’de 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin, Adıyaman geneli 33 okulda ise 8 bin 467 öğrencinin katıldığı LGS sınavı öncesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre adaylara, sözel alandan oluşan ilk oturumda 75 dakika, sayısal alandan oluşan ikinci oturumda ise 80 dakika süre verilecek. İlk oturumda adaylara Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri soruları yöneltilecek.

8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavlarının ilk oturumu saat 09.30'da başladı.

Öğrenciler heycanlarını dile getirirken aileler ise dışarda bekleyişleri sürdü.

“Umarım herkes hak ettiğini alır”

Kızını sınava getiren veli Murat Kayış;”Umarım bugün bir yıl boyunca çaba sarf eden kıymetli kardeşlerimiz emeklerinin karşılığını alırlar. Türkiye genelinde LGS sınavına giren bütün öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum. Güzel olacak diye bakıyorum her zaman. Tabi ki; heyecanlar var. Tabi ki; stresler var. Bu duygular gayet normal. Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu’nun önündeyiz. Herkeste bir heyecan var, ailelerde bir heyecan var. Ama bunlar güzel heyecanlar. Umarım herkes hak ettiğini alır. Güzel sonuçlarla hak ettiği başarılarını taçlandırır. Zor şartlarda hayatı yaşıyoruz. Artık hayat eskisi gibi değil. Deprem yaşadık. Deprem mağduruyuz. Depremzede olup da çocukların eğitimi ile ilgilenmek bayağı zor. Çocuklarımızın önlerinde bir hayat var lise de bu yolda ki en önemli basamaklardan bir tanesidir.” dedi.

Kaynak : PHA