Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından “2025 Yılı İl Numune Alma Programı" kapsamında faaliyet gösteren süt ürünleri işletmelerinden ve hazır yemek (tabldot) imalatçılarından ürün örnekleri alındı.

Ekipler tarafından alınan numuneler doğrultusunda işlem yapılacağı belirtildi.

Ayrıca ekipler vatandaşları uyararak, yaşadıkları olumsuzlukları ALO 174 Gıda Hattı'na bildirmelerini istedi.

Kaynak : PHA