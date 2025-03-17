Buna göre; Adıyaman Havalimanı’nda şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 27.256, dış hat yolcu trafiği 707 oldu. Böylece şubatta toplam 27.963 yolcuya hizmet verildi.

Şubat ayında Adıyaman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 262, dış hatlarda 7 olmak üzere toplamda 269’a ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise şubat ayında toplamda 210 ton oldu.

2 Aylık (ocak-şubat dönemi) gerçekleşmeler.

2 aylık (ocak-şubat) dönemde ise Adıyaman Havalimanı’nda yolcu trafiği 62.249, uçak trafiği 519, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 413 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak : PHA