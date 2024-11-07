Belediyeye ait "patibulans" adlı mobil araçla sokaklarda yardıma muhtaç hayvanları toplayan ekipler, ihtiyaç duyulan bakımları gerçekleştirmek üzere hayvanları belediyenin yeni hayvan bakım ve tedavi merkezine taşıyor. Bu merkezde tedavi edilen hayvanlar daha sonra 7 dönümlük yeni barınak alanına yerleştiriliyor.

İlk Kez Hizmete Açılan 7 Dönümlük Alanda Özel Bakım ve Güvenlik

Adıyaman’da ilk kez kurulan bu modern barınak, yaklaşık 150 hayvan kapasiteli bir alana sahip. Belediye ekipleri burada hayvanların sağlık kontrolleri, kısırlaştırma ve aşı işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Barınağa getirilen hayvanlar, yaşlarına, cinslerine ve ırklarına göre 30 farklı bölmede ayrılarak güvenli ve düzenli bir ortamda bakılıyor. Sokak köpeklerinin yanı sıra kedilere de tedavi ve bakım hizmeti sunuluyor.

Veteriner Müdürü İsmet Tekdal: “Hayvanların Yaşam Sürelerini Uzatıyoruz”

Veteriner İşleri Müdürü İsmet Tekdal, Adıyaman’da daha önce barınak olmaması nedeniyle sokak hayvanlarının zorluk yaşadığını ifade ederek, “Bu yeni barınağımız 7 dönümlük bir alanda, hayvanlarımız burada çok daha huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyor. Hayvanların doğal yaşam alanını andırması için toprak evler yaptık. Sokaklarda çöpten beslenen hayvanlar, bozulmuş yiyecekler tüketerek sağlık sorunları yaşıyor ve ömürleri kısalıyor. Bu barınakta ise düzenli bakım ve sağlıklı gıda desteği ile onların yaşam sürelerini uzatmayı hedefliyoruz,” dedi.

Hayvanlar Sağlıklı Gıdalarla Besleniyor

Barınakta, kentteki lokantalardan ve esnaflardan alınan yemek artıkları, hayvanların sağlıklı bir şekilde beslenmeleri için değerlendiriliyor. Tekdal, “Kent Lokantamızdan ve esnaf lokantalarından temin ettiğimiz yemeklerle hayvanlarımızı besliyoruz. Sağlık kontrolleri tamamlanan hayvanlarımız burada güvenle yaşamlarını sürdürüyor,” diye ekledi.

Gelecek Planları: Yeni Bölmeler ve İyileştirilmiş Yaşam Alanları

Adıyaman Belediyesi, barınakta ilerleyen dönemlerde 30 yeni bölme daha eklemeyi planlıyor. Yeni bölmeler sayesinde hayvanlar birbirlerine zarar vermemeleri için cins, yaş ve diğer özelliklerine göre daha ayrıntılı bir şekilde sınıflandırılacak. Bu iyileştirme sayesinde, her hayvana güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı sağlanacak.

Kaynak : PHA