Şehrin seçkin davetlilerini bir araya getiren düğün töreni, Adıyaman’da özel bir salonda gerçekleştirildi. Törene; AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş’in yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Yoğun katılımın olduğu düğün töreni, samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Dağtekin ve Karaca ailelerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan misafirler, genç çiftin mutluluğuna ortak oldular.

Kaynak : PHA