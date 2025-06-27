“Kent market arkasında otomobil alev aldı, itfaiye erken müdahale etti ama araç kurtarılamadı”

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle 2. Çevre Yolu üzerinde Kent Market arkasında meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen binek araç seyir halindeyken önce dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan yükselen yoğun duman kısa sürede alevlere dönüştü. Sürücü aracı durdurarak kendini dışarı atarken çevredeki vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine ivedilikle ulaşan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangının çevreye yayılmasını önledi. Müdahale dakikalar içinde gerçekleşmesine rağmen otomobil, yangın sırasında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, görgü tanıkları aracın bir anda duman çıkararak alev aldığını ve itfaiyenin “çok kısa sürede” müdahale ettiğini belirtti.

Kaynak : PHA