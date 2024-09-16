Adıyaman İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hikmet Uz, yürütülmekte olan terörle mücadele harekatı esnasında 2015 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt ile Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 21 Ağustos 1996 tarihinde Şehit olan Jandarma Er Abdulgani Adalı'nın ailelerini ziyaret ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Jandarma Albay Hikmet Uz, ailelerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Daha sonra Uz, şehit olan askerler için dua ederek, ailelere tekrardan başsağlığı diledi.



Kaynak : PHA