Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi Başkan Yardımcısı Mahmut Sinan Görücü," Depremden dolayı sanayi sitemizin bir çok yerinde hasar var ama iş yerlerinde az hasar olan esnaflarımız iş yerlerini açarak faaliyetlerine başladı ama bazı esnaflarımız açmadılar. Küçük sanayi sitemiz yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Vatandaşlarımız araçlarının küçük arızlarını gidermeye çalışıyorlar. Büyük araçlarımızın tamirini yapamıyoruz. Yine de vatandaşlarımızın araçlarında ki sorunlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Esnaflarımızın yüzde 70 şuan hizmet vermekte, özellikle dışarı giden esnaflarımızın bir an önce memleketlerine dönmelerini istiyoruz. Tabi dışarı gitmek sorunu çözmüyor aksine sorunu ertelemiş oluyorlar. Esnaflarımızın bir an önce gelip işlerine bakmalarını istiyoruz" dedi.

Sanayi esnaflarından Mustafa Koçak, "Depremin ilk gününden bu yana vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Tabi Adıyaman için yardım için gelen araçlara ve vatandaşlarımızın araçlarındaki sorunları çözmek için çalışıyoruz. Sanayi esnafı olarak gece gündüz çalışma devam ediyoruz. Evlerimiz yıkıldı ama yinede işimizin başındayız ve ayakta olmamız gerekiyor. Çünkü Organize sanayi ve Sanayi sitesi bir memleketin bel kemiğidir. Adıyaman'a hizmet etmek için buradayız. Bütün esnaflarımızın burada olmasını gerekiyor" dedi.

Sanayi esnaflarından Davut Sucu," Depremden sonra iş yerlerimiz açtık artık yaralarımızı sarmamız gerekiyor. Evleri yıkılan insanlarımız araçlarında günlerce beklediler ama araçlardaki ağır işlemleri yapamıyoruz ama küçük sorunları olan araçlarımızın tamirini hızlı bir şekilde yaparak teslim ediyoruz. Günde 30 araca bakıyoruz ve il dışına gidecek veya burada kalan araçlarında sorun olan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz"dedi.

Kaynak : PHA