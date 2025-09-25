Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman’da, deprem sonrası yaşanan sağlık hizmetleri alanındaki sorunlar, çözüme kavuşturulmaya devem ediyor. Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, bölgenin birçok yerinde sağlık hizmeti veren binaların yapımı için devam eden projelerin listesini açıkladı. Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, sağlık alanında sürdürülen yatırımların toplumun geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, bu yatırımların yalnızca betonarme yapılar olmadığını; aynı zamanda sağlıklı nesillerin yetişmesine ve güçlü bir toplumun inşasına katkı sağlayan temel taşlar olduğunu ifade etti.

Adıyaman’da sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu anda en hızlı şekilde sağlık hizmetine ulaşabilmesini sağlamak amacıyla gece gündüz çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Şirik, her bir projenin halkımızın yaşamına dokunan bir umut ve güven kaynağı olduğunu vurguladı. Tüm yatırımların titizlikle takip edildiğini ve en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması için yoğun çaba gösterildiğini aktardı.

Devam eden projelerden bazıları:

⁠Merkez Bahçelievler Mahallesi 17 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

⁠Merkez Örenli Deprem Konutları bölgesi 26 Nolu ASM

Merkez 12 Nolu ASM

⁠Merkez Karapınar Mahallesi 4 Nolu ASM

⁠Kâhta 2 Nolu ASM

⁠Sincik İnlice ASM

⁠Sincik Yarpuzlu Köyü ASM

⁠Merkez İndere Deprem Konutları bölgesi 23, 24 ve 25 Nolu ASM’ler

Projelerin tamamlanmasıyla; her mahalleye erişilebilir sağlık hizmeti, ⁠deprem sonrası yaşam alanlarına özel sağlık merkezleri, modern altyapı, hızlı müdahale, kaliteli hizmet verilmesi hedefleniyor.

