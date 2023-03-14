Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden en çok hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'da, evi hasar gören ve yıkılan vatandaşlar için çadır kent oluşturuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısının ardından dün gece başlayan yoğun yağmur nedeniyle kentte önlem alındı. Depremzedeler için kentin farklı noktalarında oluşturulan çadır kentlerde yağmur öncesi alınan önlemin ardından etkilenmedi. Çadır kentte kalan vatandaşlar önlemlerin ardından yağan yağmurdan etkilenmediklerini belirterek yetkililere teşekkür etti.



Kaynak : PHA